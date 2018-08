Festival da Sardinha abre portas em Portimão com enchente de 20 mil pessoas

Connect on Linked in

O primeiro dia do Festival da Sardinha foi um sucesso. Cerca de 20 mil visitantes passaram ontem pela zona ribeirinha de Portimão, onde não faltou a afamada sardinha assada e a animação musical com um espetáculo de Matias Damásio

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, presidiu ontem ao final da tarde à inauguração do 24º Festival da Sardinha, que até ao próximo domingo, 5 de agosto, dinamizará a zona ribeirinha de Portimão com muita animação musical.

Acompanhada por José Apolinário, secretário de Estado das Pescas, e tendo como anfitriã a presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, Ana Paula Vitorino cumprimentou os empresários e expositores presentes e envolvidos no certame, os quais propõem uma grande variedade de produtos, com destaque para a sardinha assada no prato e no pão, o artesanato, os petiscos e a doçaria.

A ministra destacou o peso económico da pesca da sardinha e a importância desta espécie para comunidade local, sobretudo em termos gastronómicos, fazendo ainda questão de assumir-se como “uma confessa apreciadora desta zona do Algarve”.

Por sua vez, Isilda Gomes, presidente da câmara municipal, sublinhou o programa de animação preparado para a época estival, “cheio de propostas culturais e desportivas, com espetáculos para todos os gostos, visando turistas e residentes”.

Sobre a presença da ministra do Mar nesta 24ª edição, a autarca realçou tratar-se de “uma amiga de Portimão que vem reforçar a ideia de que esta é a capital da sardinha e nos transmite, digamos assim, um selo de garantia.”

Ponte ferroviária vira Sardinha Iluminada

Um dos pontos altos da inauguração foi a iluminação da ponte ferroviária com a insígnia do festival, através de uma decoração com luzes LED, permitindo que, à noite, a entrada de Portimão e esta “zona da sardinha assada” ganhe um novo atrativo.

Recriação musical do “antigamente”

O festival é um dos principais cartões-de-visita do município e homenageia as raízes da sociedade local, ligada intimamente à pesca e à indústria conserveira. Prova disso foi à encenação do “Alar da rede” ao som do “Arribalé” com a participação do grupo Grupo Coral de Portimão e Orquestra de Acordeões da Academia de Música de Lagos que, ao unirem as vozes aos instrumentos, tornaram a inauguração oficial num momento especial, enriquecendo ainda mais este emblemático evento.

Sardinha assada no prato ou no pão

O característico aroma da sardinha assada que se faz sentir junto à antiga lota nos pontos de venda da sardinha no pão e nos oito restaurantes oficiais faz prova que a boa sardinha come-se em Portimão, e foram milhares os visitantes que neste primeiro dia deste festival puderam deliciar-se na zona ribeirinha.

A boa sardinha no pão come-se por 2,20 euros ou pode optar pelo menu que inclui bebida por 3,50 euros. Para os que menos apreciarem a sardinha assada, os menus de petiscos regionais são uma opção.

Para além da sardinhada e de outros petiscos, o artesanato também tem uma presença forte, havendo stands dedicados à doçaria e a outros produtos regionais que participam no festival.

Música para todos os gostos

No palco principal, diariamente às 22h00, um cartaz musical de grande qualidade com Tributo Total (dia 2), Raquel Tavares (dia 3), Ana Bacalhau (dia 4) e The Black Mamba (dia 5) prometem animar e tornar inesquecíveis as noites de todos os visitantes neste 24º Festival da Sardinha.

Antes dos concertos no palco principal, a animação musical tem diariamente lugar no Coreto, a partir das 19h30, numa iniciativa a cargo da junta de freguesia de Portimão, com Renato Reis (dia 2), Fernando Siqueira (dia 3), Tiborna de Cantigas (dia 4) e a Escola de Fado do Boa Esperança (dia 5).

O Festival da Sardinha começa pelas 19h00 e encerra diariamente à 01h00. O acesso é livre.

