Feira do Livro atrai milhares à zona ribeirinha de Portimão

Propostas literárias para todos os gostos e preços tentadores são os principais atrativos de mais uma edição da Feira do Livro de Portimão, que está a decorrer, até 24 de agosto, na zona ribeirinha.

O evento, organizado pela livraria e papelaria Elifalma em conjunto com a Câmara de Portimão, abre portas entre as 19h00 e as 00h00, propondo as últimas novidades em conjunto com edições mais antigas. Também será possível encontrar um vasto lote de obras de ficção científica, policiais, romances históricos, literatura infantojuvenil e livros técnicos das mais diversas áreas do saber.

O programa do certame conta com a presença de vários escritores convidados, que participam em sessões de autógrafos e conversas informais.

Esta feira, que já conta com 61 anos de história, atrai todos os anos milhares de visitantes, tendo recebido em 2017 perto de 46 mil visitantes, os quais adquiriam cerca de 24 mil exemplares, números que reforçam a posição deste evento como o terceiro maior do país no seu género, logo a seguir a Lisboa e ao Porto.

JA

