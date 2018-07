Fatacil de Lagoa já tem cartaz completo

Connect on Linked in

Cerca de 180 mil pessoas são esperadas na próxima edição da Fatacil – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa, que vai decorrer, entre os dias 17 e 26 de agosto, no parque de feiras e exposições da cidade, com uma aposta forte na música portuguesa e lusófona

A 39ª edição da Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa (Fatacil), de 17 a 26 de agosto, reunirá uma dezena de artistas, com concertos de nomes consagrados e outros que prometem fazer a diferença, anunciou esta semana a organização, a cargo da Câmara de Lagoa.

Gabriel o Pensador, Mariza, Virgul, HMB, José Cid, Quim Barreiros, Amor Electro, Carolina Deslandes, Richie Campbell e C4 Pedro são as propostas desta edição da “maior feira a sul do Tejo”, destaca a autarquia, que espera “mais de 180 mil pessoas” durante os dez dias do certame.

Para além dos concertos no palco principal do recinto do parque de feiras e exposições de Lagoa, a organização destaca nesta edição a forte presença dos vinhos da região e da gastronomia local. “Serão sete maravilhas da gastronomia, em lugar cimeira das prioridades de comunicação do evento, já que Lagoa está em concurso nas ‘7 Maravilhas à Mesa’”, frisa a câmara municipal.

Tal como nas edições anteriores, os visitantes também poderão encontrar nesta feira os produtos tradicionais mais emblemáticos do Algarve, desde os genuínos enchidos e presuntos aos doces regionais, passando pelos frutos secos, aguardente de medronho e os queijos de ovelha…

Nuno Couto|Jornal do Algarve

