Faro: Museu mais antigo do Algarve reabre esta sexta-feira

O Museu Marítimo Almirante Ramalho Ortigão, o mais antigo do Algarve e propriedade da Marinha, reabre esta sexta-feira, depois de ter sido afetado por um incêndio, em 2015, que obrigou ao seu encerramento.

A cerimónia de abertura terá lugar no edifício do Departamento Marítimo do Sul, em Faro, pelas 11h00 e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, da diretora regional da Cultura do Algarve, Alexandra Gonçalves, e do diretor da Comissão Cultural de​ Marinha, vice-almirante Augusto Mourão Ezequiel, entre outras entidades.

Atualmente encontra-se em exibição uma coleção etnográfica sobre a atividade marítima e a pesca algarvia.

o museu possui três salas distintas – Baldaque da Silva, Lyster Franco, Manuel Bívar – onde se encontram expostos navios de pesca e outras embarcações, aparelhos e utensílios de pesca, vários instrumentos de navegação, material de bordo, entre outros.

O espaço e​stará aberto a visitas entre as 14h30 e as 16h30 às terças, quintas e sextas-feiras, reservando-se as quartas-feiras para as visitas de grupo com marcação.

A entrada será gratuita até ao final do ano 2018 e a partir de 2019 “será cobrado um preço simbólico”, explica a Autoridade Marítima.

