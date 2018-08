Este sábado há Carnaval de Verão na Altura e em Moncarapacho

Connect on Linked in

Inspirado no cortejo de Carnaval, que é já um dos mais celebrados no sotavento algarvio, a localidade da Altura, no concelho de Castro Marim, promove um desfile de verão no próximo sábado, pelas 22h00. “O Mar que Respiramos” é o tema desta iniciativa, que pretende alertar e sensibilizar para o cuidado com o ambiente costeiro, nesta altura tão procurado para o recreio e o turismo.

A iniciativa envolve cerca de 200 participantes, divididos em dois grupos (“Mar” e “Copacabana”), que irão desfilar pela Avenida 24 de Junho. Segue-se o concerto dos “Pau de Arara”, na zona de lazer daquela avenida.

“’O Mar que Respiramos’ é também uma oportunidade de mostrar aos nossos veraneantes um pouco do que é o Carnaval de Altura, que tem conquistado o seu lugar nos cortejos algarvios e hoje já é um dos mais conhecidos, realizado com o empenho, a dedicação e o voluntarismo da comunidade local”, declara a presidente da Junta de Freguesia de Altura, Nélia Mateus.

A iniciativa, integrada no programa de atividades da Bandeira Azul 2018, é uma organização da Junta de Freguesia de Altura e da Câmara Municipal de Castro Marim.

“Diversidade Cultural” em Moncarapacho

No mesmo dia, a partir das 21h30, realiza-se o Carnaval de Verão de Moncarapacho, no concelho de Olhão, este ano com o mote “Diversidade Cultural”. O evento promete transportar o público numa “viagem alucinante e divertida”.

Além dos carros alegóricos e dos grupos que os acompanham, o corso será composto ainda por andarilhos e figuras alusivas ao tema, que desfilarão com os seus trajes típicos: chinesas, italianos, holandeses, japonesas, índios e índias, bonecos de neve, havaianos, russos… e um canguru australiano!

Depois do desfile, a animação continua com um baile (às 23h30) animado pelo Duo Reflexo, na Praça Major João Xavier de Castanheda (Largo da Junta). A organização é da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta.