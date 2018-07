Empresas têm dificuldades para vender produtos regionais a nível local

Connect on Linked in

Cooperação e associativismo são ferramentas chave para melhorar a rentabilidade das empresas agroalimentares da euro-região Alentejo-Algarve-Andaluzia (AAA). Esta foi a principal conclusão de um estudo sobre o setor agroalimentar na euro-região, realizado no âmbito do projeto de cooperação internacional “Prototyping”.

Trata-se de um projeto internacional de cooperação entre a Andaluzia e Portugal, que tem como objetivos desenvolver novas iniciativas empresariais e empreendedoras no setor agroalimentar e apoiar as empresas no desenvolvimento de novos produtos e formas inovadoras de comercialização através da prototipagem.

Numa reunião realizada recentemente na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve, em Faro, foram expostos diversos constrangimentos e dificuldades comuns às três regiões, mas também foram recolhidas sugestões para explorar o potencial e as oportunidades existentes.

No caso do Algarve, estudaram-se vários produtos agroalimentares, como o azeite, a batata-doce de Aljezur, os citrinos do Algarve, as conservas de peixe, a doçaria regional (alfarroba, amêndoa e figo), os enchidos tradicionais, o sal e flor de sal, assim como o medronho, o mel e os vinhos regionais.

Segundo os responsáveis, a análise realizada às empresas do setor revelou “a existência de um paradoxo no Algarve”: “as PME´s agroalimentares têm dificuldades para vender os seus produtos a nível local, porque além de existir um índice elevado de exportação dos produtos (a granel), paralelamente existe um elevado índice de importação para satisfazer as necessidades do setor turístico”…

