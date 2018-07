EasyJet inaugura rota para Nápoles a partir de Faro

Connect on Linked in

A EasyJet acaba de inaugurar a segunda rota italiana anunciada para o Verão de 2018 em Faro, a ligação à cidade de Nápoles, que terá três frequências semanais.

A primeira nova rota, Faro-Milão Malpensa, com dois voos semanais, tinha sido inaugurada no passado dia 01 de junho e, a segunda rota Faro-Nápoles, inaugurada hoje, contará com voos às terças, quintas e sábados, numa operação exclusiva ao período de Verão.

José Lopes, diretor da EasyJet para Portugal, destaca que “com estas primeiras rotas italianas em Faro, a easyJet em Portugal passa a oferecer voos para 21 aeroportos de cinco países”.

“É uma clara demonstração contributo da EasyJet para o desenvolvimento do turismo em Portugal e, neste caso específico, do esforço que temos desenvolvido para divulgar o Algarve e atrair cada vez mais turistas, de mercados variados, para esta região do país. Congratulamo-nos por continuar a crescer neste aeroporto, ajudando o setor turístico a ficar mais forte ano após ano.”, acrescentou aquele responsável.

A EasyJet anunciou recentemente uma nova rota para o calendário de inverno que terá início no próximo dia 02 de novembro de 2018. Faro-Manchester é a nova rota da easyJet no sul do país, com quatro frequências semanais, que terá operação até ao dia 29 de março de 2019.

