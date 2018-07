.

Os docentes e investigadores da Universidade do Algarve voltam a manifesta-se, esta segunda-feira, a partir do meio-dia, em frente à reitoria, no Campus de Gambelas, para exigir o cumprimento das leis do orçamento e do emprego científico, bem como do regulamento de avaliação do desempenho.

A ação, a quinta levada a cabo nos últimos meses, é organizada pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior.

