CRÓNICA DE FARO: “Praça da Paz”

A rotunda oval situada frente ao Fórum e ao Pingo Doce, à saída da capital sulina, rumo ao poente, vai ser alvo de uma profunda intervenção, de grande significado cívico e que se espera comporte um valioso sentido estético. Passará a denominar-se de “Rotunda da Paz”, em relação a um dos mais ambicionados e prosseguidos ensejos da população humana, a vivência de um ambiente pacífico, solidário e fraterno.

A auspiciosa tarefa foi anunciada, com todo o sentido que as conjuções erguiam simbolicamente, no decurso da festiva reunião de transmissão de tarefas para o novo ano (iniciado em 1 de junho e prosseguindo até 30 de junho de 2019) do Rotary Clube de Faro. No decurso do mesmo o presidente cessante, o conhecido gestor bancário Fernando Vilanova, cedeu a presidência dos rotários farenses à arquiteta Teresa Correia, diligente figura da vida local, pois foi vereadora no anterior mandato autárquico e é técnica superior do Município de Faro.

Foi o Dr. Jorge Silva, representante na rua reunião da Presidência camarária, já que o Dr. Rogério Bacalhau se encontrava ausente em missão oficial da Croácia, que deu aos mais de 80 convivas vindos de muitos clubes algarvios (Tavira, Lagos, Estoi, Loulé, Olhão, Albufeira e Almancil), assim como de Alcobaça (existindo fortes laços de companheirismo entre os dois clubes) e de outros países (Espanha, Brasil Grã-Bretanha, França, etc.) e autoridades regionais e de instituições locais, esta novidade que foi acompanhada por sentidos e vibrantes aplausos.

A referida rotunda tem a forma oval e, como foi explicado, o ovo é o símbolo da vida e esta para sua continuidade, esperança e futuro, tem que assumir a PAZ como caminho a prosseguir. Nela figurarão também para além da saudação rotária já existente por esse mundo em fora nas terras dos mais de 35 mil clubes em 215 países, que concretizam no quotidiano o ideal do fundador Paulo Harris e que já existiu em Faro (entre o Palácio da Justiça e a sede da Região de Turismo do Algarve) e foi barbaramente destruída, as referências às associações que na capital sulina (‘mais beneficia que melhor servir’)

