Conservatório de Loulé vai formar 300 músicos

O novo Conservatório de Música de Loulé foi inaugurado, na semana passada, numa cerimónia que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

A primeira escola pública de música a sul de Lisboa, que recebeu o nome de Conservatório de Música “Francisco Rosado”, tem capacidade para 400 alunos, com turmas até ao 12º ano, sendo que neste arranque do ano letivo são cerca de 300 os alunos vindos de várias partes do Algarve que irão integrar o conservatório. Manuel Rocha, antigo diretor do Conservatório de Música de Coimbra, com um assinalável currículo na área da Música, vai estar à frente da direção.

“A partir de agora, o sul do país passa a ter também uma escola pública direcionada para o ensino integrado de música, que se irá juntar aos conservatórios de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa nesta rede nacional”, frisa o município.

O Conservatório de Música de Loulé terá como patrono o professor Francisco Rosado, grande impulsionador do Encontro de Música Antiga de Loulé, e vai funcionar no solar da “Música Nova” (solar da família Barros e Aragão), edifício abrasonado do século XVIII que sofreu profundas obras de reabilitação nos últimos meses.

Em articulação com os agrupamentos escolares, aqui irá funcionar um estabelecimento escolar com 2º e 3º ciclos do ensino básico (do 5º ao 9º ano) e do ensino secundário (do 10º ao 12º ano) no domínio do ensino artístico especializado da música…

NC|JA