VRSA: Sangre Ibérico nas Festas de Nossa Senhora da Encarnação

O município de Vila Real de Santo António celebra, entre os próximos dias 31 de agosto e 2 de setembro, as festas em honra de Nossa Senhora da Encarnação, padroeira da cidade.

Além da tradicional procissão e dos jogos populares, o cartaz contempla um espetáculo de fado, animação musical e fogo de artifício.

O ponto alto das festas acontece no domingo, dia 2 de setembro. Depois dos populares jogos tradicionais e das corridas de barco a remo, na parte da manhã, à tarde celebra-se a tradicional procissão e homenagem dos pescadores em honra de Nossa Senhora da Encarnação, cujo cortejo percorrerá as principais artérias de Vila Real de Santo António.

Às 22h00, a Praça Marquês de Pombal é palco do concerto da banda Sangre Ibérico. Esta banda começou a desenhar-se em 2014, quando Alexandre Pereira (voz e cajón) começou a tocar com André Amaro (voz e guitarra), aos quais se juntou, mais tarde, Paulo Maia (guitarra). A participação num concurso televisivo, em 2016, foi decisiva para assinarem um contrato com a discográfica.

O álbum homónimo da banda, “Sangre Ibérico”, foi lançado em maio deste ano e pretende “evidenciar o ADN ibérico destes três músicos, cuja sonoridade é fortemente influenciada pelo fado de Portugal e pelo flamenco de Espanha”.

O primeiro disco dos Sangre Ibérico inclui temas inéditos como “Voa” (Paulo Abreu Lima/Pedro Jóia), o single de apresentação do álbum, e recria temas como “Meu Fado, Meu” (Paulo de Carvalho), do repertório de Mariza, “Valentim”, tema do folclore português, popularizado por Amália Rodrigues, ou “Cavalgada”, de Roberto Carlos, e visa “aliar à portugalidade e influência castelhana, que caracterizam o grupo, uma linguagem musical pop e contemporânea”.

O cartaz encerra com um espetáculo de fogo de artifício, à meia-noite, na Avenida da República, junto ao rio Guadiana…

