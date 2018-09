Vila do Bispo: Três dias para provar as iguarias do Festival do Perceve

Connect on Linked in

Perceves, mexilhões, feijoada de choco, lapas grelhadas, moreia frita, navalheiras, salada de polvo e de ovas, camarão, papas de mexilhão e choco frito são algumas das iguarias do Festival do Perceve, que irá realizar-se, de 14 a 16 de setembro, na Vila do Bispo, no recinto da escola EB 2,3 de S. Vicente.

Além das iguarias da cozinha vila-bispense, o festival conta ainda com muita animação musical. No primeiro dia, marcará presença o grupo Vozes do Sul e Rui e Lau, enquanto no segundo dia está agendada a atuação de Brasa Doirada e Humberto Silva. Já no último dia, atuará o Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere, Cool Loung Quintet e Ricardo Glória.

A Associação dos Marisqueiros de Vila do Bispo, entidade organizadora do evento, conta, à semelhança das edições anteriores, atrair pessoas oriundas de vários pontos do pais ao município para saborear o marisco da região.

O evento, que tem como objetivo promover uma das maiores iguarias gastronómicas do município, o perceve, conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

Para receber os convidados as portas abrirão ao longo dos três dias pelas 14h00 e encerrarão pelas 02h00 da manhã.

JA