VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

De facto agora temos estado numa temperatural marca do por calor não digo insustentável porque os povos do sul se defendem perante essas intemperais. O branco no investimento predominante no refugio às horas de maior intensidade de calor. E toda uma cultura que permanece. Recordo a minha infância na qual a minha avô, sem dúvida uma das melhores mais sabias da minha infância e adolescência, contribui com a sua substancia e saber para que o seu neto com inúmeros sacrifícios económicos e particularmente políticos na luta contra a ditadura fosse possível sobreviver e participar no momento mais empolgante de um pais que conquistou a liberdade lutando por ela . Porque para as novas gerações é necessário ter presente que a liberdade não nos foi oferecida.

O que natural seria é que na vida politica do País se limitasse a algumas festas com declarações politicas tendo em vista as movimentações em torno do OE.

De superestação chega a notícia de Santano Lopes se apresenta com dirigente de um Partido ao centro direita e criar uma nova área, novo partido, na verdade, na mesma área policia, ofereço ao PS uma possibilidade de se afastar da esquerda politica em futuros acórdão que lhe garamante estabilibilidae governativa.

Estamos em final de verão ambiente propicio para todas as especulação politicas, mas o que marque esta percurso ,é a instabilidade da direita , o que significa 0 fim dum ciclo do PSD.

O que representa que o poder e o seu acesso fica mais longe.



