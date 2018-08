Universidade do Algarve é uma das melhores em medicina

Connect on Linked in

A medicina da Universidade do Algarve (UAlg) aparece entre as mais destacadas da Europa no Multirank, uma plataforma da União Europeia que compara e traça o perfil de 1500 universidades a nível mundial.

De acordo com o U-Multirank, que compara e ordena as universidade por rankings de desempenho, a área da medicina da UAlg encontra-se entre as melhores escolhas para quem procura estudar nesta área científica na Europa.

As inovadoras formas de ensino, a qualidade da investigação, a forte mobilidade dos estudantes e as oportunidades de contacto com o futuro ambiente de trabalho, que é proporcionado aos estudantes dos cursos desta área científica, estão entre as grandes razões apresentadas por este ranking internacional.

De acordo com Isabel Palmeirim, presidente do departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da UAlg, estes resultados traduzem “o trabalho que tem sido feito no sentido da excelência, inovação e humanismo no ensino”.

