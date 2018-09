Turistas portugueses no Algarve aumentam 6,6% nos primeiros sete meses do ano

Connect on Linked in

Os proveitos totais nos estabelecimentos hoteleiros do Algarve ascenderam a 186,7 milhões de euros e os de aposento atingiram 144,4 milhões de euros em julho de 2018, valores que representam crescimentos homólogos de 3,2% e 1,9%, respetivamente. Este é o indicador mais positivo para a região da informação mensal sobre a atividade turística divulgada esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que a nível nacional é marcada pelo decréscimo das dormidas de turistas estrangeiros.

Os hotéis algarvios registaram 542 mil hóspedes e perto de 2,7 milhões de dormidas no mês em análise, correspondendo a variações de -2,8% e de -3,2%, respetivamente. Face ao ano anterior, em julho as dormidas de turistas portugueses no destino cresceram 5,9%, uma performance destacada pelo INE. Se juntarmos os resultados dos primeiros sete meses do ano, as dormidas de residentes registam já um aumento acumulado de 6,6% (+135 mil dormidas).

O mercado interno apresenta, assim, um ano em crescimento no maior destino turístico português, por oposição às dormidas dos não residentes, que diminuíram 6,5% em julho e 4,5% desde o início do ano (-386 mil dormidas), acompanhando a tendência sinalizada pelo INE para o país. A estada-média situou-se nas 4,95 noites em julho.

Desde o início do ano, o Algarve acumula proveitos totais na ordem dos 569 milhões de euros (+4,6%), mais de 10,4 milhões de dormidas (-2,3%) e perto de 2,4 milhões de hóspedes (-0,3%).

