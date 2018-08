Trabalhadores e AIHSA chegam a acordo para atualizar salários

Connect on Linked in

As organizações representativas dos trabalhadores do setor da hotelaria e restauração consideram positivo o acordo alcançado, no passado dia 8 de agosto, relativo à revisão do contrato coletivo de trabalho da hotelaria e similares do Algarve, celebrado com a AIHSA – Associação dos Industriais da Hotelaria e Similares do Algarve.

A tabela salarial acordada pressupõe “um aumento médio de salários na ordem dos 3%” e “tem efeitos a 1 de janeiro de 2018”, sendo que “os retroativos têm de ser pagos no prazo de 90 dias”, referem os sindicatos.

Para além de outras matérias, está ainda previsto o aumento do subsídio de alimentação (de 42 para 50 euros mensais), assim como “aumentos no subsídio de trabalho noturno (acréscimo de 50%), no salário em dia de descanso semanal e feriados (acréscimo de 200%), no trabalho suplementar (acréscimo de 100%), no abono para falhas (32 euros/mês) e no subsídio de línguas (23 euros/mês por cada uma das línguas francesa, inglesa ou alemã)”, salienta o Sindicato da Hotelaria do Algarve.

“Com este aumento salarial de 3% e do valor do subsídio de alimentação – que é bastante baixo – dá-se mais um passo na reposição de uma parte dos rendimentos perdidos pelos trabalhadores nos últimos anos. É um caminho que queremos continuar já na revisão do contrato coletivo de trabalho para o próximo ano. Com um sindicato mais forte é possível, por isso, apelamos a todos os trabalhadores que trabalham neste setor para que se sindicalizem e lutem por uma vida melhor”, refere o coordenador do sindicato, Tiago Jacinto.

