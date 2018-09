Tosta Mista leva bom humor às praias algarvias em ação «365 Algarve»

Até ao dia 8 de setembro, 10 praias do Algarve serão visitadas pelo ator Tosta Mista para promover a terceira edição do «365 Algarve», que começa já no próximo mês de outubro. Os promotores do programa cultural aproveitaram a época balnear para divulgar o «365 Algarve» junto dos banhistas, com momentos repletos de humor e de boa disposição, e assim incentivar ao regresso dos turistas fora da época alta.

A ação de ativação teve início no final do mês agosto na praia do Peneco e termina este sábado, dia 8, em Monte Gordo. O ator Tosta Mista não passa despercebido com o seu chapéu de marinheiro, bata azul e meias coloridas. Nas praias, interage com os turistas, divulgando o site do programa e encenando momentos descontraídos. O ator oferece ainda um saco reutilizável do «365 Algarve», aproveitando o momento para sensibilizar os turistas para questões ambientais.

O programa «365 Algarve» visa melhorar a experiência turística e a atratividade do Algarve através de uma programação cultural de qualidade, em todos os municípios da região, no período entre outubro e maio. Aposta-se na criação artística contemporânea diferenciadora, que preserve e valorize a identidade cultural da região. O «365» Algarve é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Estado do Turismo, com financiamento do Turismo de Portugal e a operacionalização da Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a Associação Turismo do Algarve, os Municípios do Algarve e os agentes culturais da região.

Programa para os próximos dias:

· 4 de setembro: Hotel Ria Park, praia do Garrão (Almancil)

· 5 de setembro: Hotel Tivoli Lagos, Meia Praia (Lagos)

· 6 de setembro: Pestana Viking Resort, praia da Senhora da Rocha (Armação de Pêra)

· 7 de setembro: Hotel Ozadi Eurotel, praia de Altura (Castro Marim)

· 8 de setembro: Hotel Vasco de Gama, praia de Monte Gordo

