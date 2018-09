Todos os dias surgem 26 alojamentos locais no Algarve

Connect on Linked in

No início da década, havia menos de quatro mil estabelecimentos de alojamento local no Algarve. Oito anos depois, o número já está perto das 30 mil unidades. O mesmo é dizer que, desde 2010 e até aos nossos dias, o alojamento local da região disparou 725%. E não há sinais de abrandamento, muito pelo contrário: 2018 está a bater todos os recordes, com mais de seis mil novos registos. Ou seja, todos os dias surgem uma média de 26 novos espaços destinados ao alojamento turístico na região

O número de alojamentos locais na região algarvia está a crescer de forma extraordinária e surpreendente desde o início do ano. Segundo apurou o JORNAL DO ALGARVE, só desde 1 de janeiro de 2018 e até esta semana, já foram registados mais de 6.144 espaços destinados ao alojamento turístico, à média de 26 por dia…!

Estes dados significam que, a quatro meses do final do ano, já foi ultrapassado o total do ano passado, que se saldou em mais 5.503 alojamentos locais – e que também já tinha representado um crescimento de 131% face ao ano anterior.

De acordo com os dados do registo nacional do Turismo de Portugal, compilados esta semana pelo JORNAL DO ALGARVE, no final de 2017 estavam registadas 23.036 unidades, enquanto atualmente já ultrapassam as 29.162 unidades…!

Se recuarmos mais algum tempo, até 2010, o salto ainda é maior: naquela altura havia apenas 3.350 alojamentos locais, ou seja, o crescimento nos últimos oito anos foi de 725%.

E este crescimento continua sem dar sinais de abrandamento, muito pelo contrário, já que o número de registos não pára de aumentar em 2018, demonstrando que este mercado está cada vez mais ao rubro.

Ao longo do ‘boom’ do alojamento local, o maior crescimento foi registado precisamente este ano, com mais de 6.144 estabelecimentos licenciados. Durante todo o ano de 2017, foram registados 5.503 unidades, em 2016 foram 3.718, em 2015 foram 4.465 e em 2014 foram registados 2.204 espaços. E, nos anos anteriores, esses valores ficaram sempre pelos mil registos anuais, ou abaixo disso…

Nuno Couto|Jornal do Algarve