Teatro: “Karl Valentin Kabarett” em Loulé e Querença

“Karl Valentin Kabarett” cruza várias peças curtas de Karl Valentin com músicas de repertório popular alemão do início do século XX, cantadas ao vivo em alemão pelos onze atores e um cantor lírico, acompanhados de uma orquestra de dez elementos.

Todas as sessões são de entrada livre e têm início às 21h30.