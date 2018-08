Tavira: Vaivém Oceanário na Feira da Dieta Mediterrânica

Print This Post

No âmbito da VI Feira da Dieta Mediterrânica, volta a estar presente, em Tavira, no largo junto à Casa André Pilarte, entre 4 e 9 de setembro, o Vaivém Oceanário.

Através deste projeto de educação ambiental em movimento, o Oceanário de Lisboa convida professores, alunos e público em geral a compreender a influência do oceano na população, o impacto da ação do homem no oceano, assim como o nosso papel na sua conservação.

Segundo os responsáveis, este é um espaço de descoberta do maior ecossistema do planeta, residência de mais de 238 mil espécies marinhas. No Vaivém Oceanário é ainda possível ficar a saber como pode ajudar a combater uma das maiores ameaças que o oceano enfrenta: o plástico.

JA