Sons de Cuba, Espanha e África aquecem a praia de Carvoeiro

A praia de Carvoeiro vai receber, de 11 a 15 de agosto, a 12ª edição do Festival Sons do Atlântico. Durante cinco noites, “a melhor praia da Europa” vai beber influências musicais que vão do jazz ao funk, passando pela pop sevilhana e pelos ritmos latinos, como a salsa.

Assim, no primeiro dia (11 de agosto), sobe ao palco o carismático grupo sevilhano La Selva Sur. A programação segue no dia seguinte (12) com os lisboetas Cais Sodré Funk Connection. No terceiro dia, marca presença o dueto de irmãos sevilhanos Makarines.

Beto Kalulu, o “grande filho” da vila de Carvoeiro, traz as suas influências africanas no dia 14 e promete colocar a dançar os milhares de visitantes no largo da praia.

No último dia, o festival oferece um programa protagonizado pela Orquestra de Jazz do Algarve e pela sua big band, com artistas convidados. Sob direção musical de Hugo Alves, a Orquestra de Jazz do Algarve fará uma viagem através dos melhores ritmos latinos produzidos no século XX. Encerram o Festival Sons do Atlântico os Beyond Cuba Libre, que partem do latin jazz como mote para um concerto que traz a Portugal um dos mais consagrados instrumentistas internacionais da percussão cubana: Osvaldo Pegudo. A este, juntam-se o saxofonista espanhol Javier Ortí e a revelação portuguesa do jazz na voz de Vera Morais. Cubano Chant, Caravan ou Elvin’s Mambo são apenas alguns dos muitos temas desta viagem. E, para tornar este concerto ainda mais especial, a atuação será acompanhada de fogo-de-artifício sincronizado.

