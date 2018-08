SMS: Quando tudo arde

É curioso como os gregos parecem ter esquecido os fundamentos do seu passado. Depois dos fogos que assolaram as localidades de Mati e Rafina, roubando a vida a uma centena de pessoas, suas casas, seus bens, animais e lembranças preciosas, Alexis Tsipras veio dizer que assumia a responsabilidade política do que tinha sucedido. Mas os cidadãos – pelo menos aqueles que a comunicação social deu como testemunhos exemplares – vieram menosprezar semelhante atitude. Pois que responsabilidade é essa? Acaso devolve as crianças às suas famílias? Ressuscita os mortos? Devolve os bens destruídos? “Não foram os filhos dele que despareceram, por isso fala assim…” – disseram os revoltados. O que significa que também na Grécia a noção de responsabilidade política deixou de ser entendida. Na região da Ática, precisamente onde floresceu a tragédia antiga, o género que ensinou ao mundo a noção de culpa e de redenção, parece não se compreender que a forma moderna de assunção da responsabilidade não significa arrancar os olhos como Édipo, e abalar floresta fora, amparado a um pau, mas antes dizer que o estado reconhece a tragédia como sua, que aqueles que o interpretam sentem compaixão e por isso remediarão o possível e farão justiça, assegurando que do exemplo da catástrofe sairá uma correcção que prepare o futuro, corrigindo os erros do passado. Mas acresce que Tsipras não terá só dito isso. Disse também que a catástrofe em parte ter-se-á dado porque a construção clandestina terá potenciado os fogos e dificultado a fuga das populações. Alguns gregos também ficaram escandalizados.

Culpar os cidadãos? De modo nenhum. Os governos, sim, são culpados. Também neste caso os gregos parecem não querer encarar a realidade. Basta ler o testemunho que o jornalista Giorgos Lialios cedeu na passada semana ao Expresso, para se perceber como a construção clandestina foi grassando ao longo das últimas décadas em torno de Atenas, para se depreender aquilo que está em causa. A pergunta que ocorre é esta – Os estados são responsáveis, mas os cidadãos, individualmente, estarão inocentes? Não haverá, pelo menos, uma relação concomitante?

Há três anos tive conhecimento de um caso exemplar. Uma portuguesa, funcionária da Comissão Europeia em Bruxelas, estava casada com um grego, também ele funcionário da Comissão. Divorciaram-se. Quando foram fazer o inventário dos bens, a casa grega, propriedade do marido, não constava do rol. Porquê? Porque simplesmente ela não existia. O funcionário grego, europeu, não havia licenciado a casa, os esgotos eram clandestinos, a luz era retirada de uma prumada colectiva e a água provinha de uma canalização de candonga. No cadastro, o espaço ocupado pela casa apresentava um baldio. Teve de ficar fora do divórcio.

Tudo isto é desconhecido em Portugal? Não é, e sabemos bem que não é. Felizmente, hoje em dia, para se vender um imóvel, são necessários papéis conforme a realidade, o que demora um bocado e dá muitas dores de cabeça. Mas, ainda bem. É um passo gigantesco no vício de driblar o património comum. Porque, no fundo, sabemos como somos. Uma parte dos portugueses é cívica, cumpridora, solidária, generosa como poucos. Mas a outra parte vive trapaceando a primeira. Pedrógão Grande, que há um ano mostrou ao mundo como em Portugal as tragé-dias acontecem, mostra agora a segunda tragédia – existe entre nós uma parte sórdida da sociedade que teima em sobreviver, apesar dos mil olhos da comunicação social e de alguns da Justiça. Será, então, que na Grécia, como em Portugal, só nos revelamos verdadeiramente como povo, quando tudo arde?

Flagrante cálculo: Há por aí muitos algarvios culpados por cada voto do Algarve não valer por 24. Relativizando e até hostilizando a cidadania, cada voto vale um terço e já será muito. Comemos e calamos.

Carlos Albino