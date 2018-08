Sindicato da Hotelaria impedido de visitar hotel em Albufeira

Print This Post

Quatro dirigentes do Sindicato da Hotelaria do Algarve alegam que foram novamente impedidos de entrar nas instalações do hotel Pine Cliffs, em Albufeira, quando pretendiam levar a cabo uma acção de informação aos trabalhadores daquele empreendimento turístico.

“Esta já não é a primeira vez que a direção daquele empreendimento turístico não permite a entrada dos dirigentes sindicais nas instalações, impedindo os dirigentes de afixarem informação no placar sindical e de contactem com os trabalhadores”, denuncia o coordenador do sindicato, Tiago Jacinto.

Face à recusa da empresa em deixar entrar os dirigentes sindicais nas instalações, os sindicalistas chamaram a GNR ao local para tomar nota da ocorrência. “O sindicato considera esta atitude da empresa totalmente inaceitável e, por isso, vai denunciar a situação às autoridades competentes, nomeadamente à Autoridade para as Condições do Trabalho”, refere Tiago Jacinto, exigindo que a empresa respeite a lei, “nomeadamente o direito à atividade sindical na empresa consagrado na Constituição da República Portuguesa”.

JA