Sentinela alerta – Alerta está – passa a palavra

São estas as palavras proferidas pelos militares quando estão de serviço, normalmente nocturno, nas Guaritas que circundam os Quartéis, para confirmar se o camarada seguinte está desperto, (em Tancos possivelmente não estavam!).

A minha finalidade não é falar de Tancos, mas sim alertar todos os cidadãos preocupados/indignados pelo facto do Governo estar a colaborar com as petrolíferas na eventualidade da prospecção/exploração dos hidrocarbonetos! – Até parece que os acordos de Paris e Marraquexe, não foram assinados! Será que estão guardados na gaveta?

Temos que ter esperança que o Tribunal Administrativo de Loulé tenha força/coragem de dar razão definitiva à Providência Cautelar, interposta pela PALP. Se por mero acaso a Providência Cautelar perca a eficácia desejada, temos que seguir o exemplo dos espanhóis, nas Ilhas Canárias, uma vez que o governo Canário com a colaboração das populações conseguiram, à revelia do governo de Madrid, travar a exploração dos combustíveis fósseis, (a União faz a força). Até certo modo, compreendo a pressão das petrolíferas na exploração, pois é isso que lhes interessa. Se as petrolíferas têm muitos milhões para gastar, por que não investi-los nas Energias Renováveis? No investimento nas Energias Limpas é que o governo deveria dar algumas benesses. Os prejuízos/consequências provocados pela exploração seriam catastróficos e já estão identificados. As poucas vantagens que trariam para o País, de maneira nenhuma iriam compensar os prejuízos. Até o Sr. Alexandre Guedes da Silva, Professor Universitário, mesmo sendo um defensor acérrimo da exploração, no entanto, nos dá razão. – “O grande erro do Estado português foi ter feitos os negócios à maneira antiga. Isso é mau e sobretudo não interessa às populações. – Todos os dias passam mais de 50 petroleiros em frente de Sagres. Portanto, os contestatários têm estado a dormir, como o naufrágio do “Prestige”. – Se já estamos ameaçados com essa eventualidade de sofrermos uma catástrofe, para quê corrermos mais riscos!?

O órgão Municipal de Loulé, na minha opinião, merece o nosso elogio/obrigado por ter tomado a iniciativa: “A Assembleia Municipal de Loulé, reunida no passado dia 20 de Julho numa sessão extraordinária temática, aprovou, por unanimidade, uma moção contra a prospecção e exploração de petróleo e gás no Algarve, na qual apresenta algumas recomendações ao Governo”. – Temos que pedir, isto é, desassossegar as outras quinze Autarquias, para que também aprovem moções do mesmo teor.

Modesto Vitória