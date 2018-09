Semana da Alfabetização passa por Loulé

Connect on Linked in

Realiza-se de 1 a 8 de setembro a Semana da Alfabetização e das Literacias, iniciativa nacional de educação e de formação de adultos. O município de Loulé associa-se a este evento com uma ação de sensibilização, no próximo dia 8, na Cerca do Convento Espírito Santo, entre as 10h00 e as 13h00, que inclui várias atividades, como uma mostra de artes e ofícios, partilha de saberes, exposição de trabalhos, animação e música.

Resultante de uma parceria com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos, Aprendências (APEFA), esta iniciativa pretende assinalar o Dia Internacional da Alfabetização (8 de setembro) e contribuir para a sensibilização e mobilização social para a questão das literacias e do analfabetismo em Portugal.

