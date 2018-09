Santaluziense desiste do futebol sénior

Connect on Linked in

.

O Santaluziense já não irá participar no Campeonato Distrital da 2ª Divisão, em futebol, que começa no prõximo dia 29, anunciou a direção do clube sediado na localizada de Santa Luzia, concelho de Tavira.

Os responsáveis daquela coletividade lamentam a decisão explicando que esta foi tomada “de forma muito racional e consciente, atendendo à conjugação de todas as condicionantes com que se deparou”, já que “as mesmas não garantiam a representatividade desejada para o emblema do Santaluziense durante a época desportiva”.

O Santaluziense era o único clube do concelho de Tavira com futebol sénior, depois de Leões de Tavira, primeiro, e Ginásio de Tavira, depois, terem abdicado daquele escalão há alguns anos.

Leia o comunicado da direção do Santaluziense na íntegra:

“Caros Sócios, Adeptos e Simpatizantes do Clube Recreio e Desporto Santaluziense,

A Direção deste Clube vem comunicar que decidiu não dar continuidade, na presente época desportiva (2018/2019), à modalidade de Futebol 11 Sénior, que iria participar na II Divisão do Campeonato Distrital de Futebol do Algarve.

Apesar do empenho da Direção, da Equipa Técnica, Staff Técnico e Aletas, que abraçaram corajosamente o desafio da continuação e desenvolvimento da modalidade neste Clube, lamentamos esta decisão, que foi tomada de forma muito racional e consciente, atendendo à conjugação de todas as condicionantes com que se deparou. As mesmas não garantiam a representatividade desejada para o emblema do Santaluziense durante a época desportiva.

O Santaluziense agradece a todos os que, de alguma forma, tudo fizeram para que o Futebol em Santa Luzia continuasse a ser uma realidade.

A Direção do Clube Recreio e Desporto Santaluziense”