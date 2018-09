Sanatório inaugurado há 100 anos dá lugar a unidade de referência

Connect on Linked in

O antigo sanatório abriu as suas portas, em São Brás de Alportel, no dia 8 de setembro de 1918. Um século depois, o edifício acolhe atualmente o Centro de Medicina de Reabilitação do Sul e continua a sua missão de promover a saúde da região e do país.

Para recordar este século de história e homenagear aqueles que foram os seus fundadores e os seus trabalhadores ao longo de décadas, vai realizar-se um programa comemorativo, no próximo dia 8 de setembro de 2018, composto pela conferência internacional “O Sanatório Carlos Vasconcelos Porto – 100 anos depois”, a realizar no Museu do Traje; e por uma sessão comemorativa, que terá lugar no edifício do antigo sanatório, atual Centro de Medicina de Reabilitação.

A iniciativa cabe ao município de São Brás de Alportel, em parceria com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, a Direção Regional de Cultura e a Universidade do Algarve.

A conferência internacional, que terá lugar no Museu do Traje, entre as 9h30 e as 17h00, vai contar com diversos palestrantes nacionais e internacionais, dedicados à história e à investigação em áreas distintas, com especial relevo para a arquitetura hospitalar, a história da saúde e da assistência hospitalar e com uma incursão profunda na história do antigo sanatório Vasconcelos Porto…

