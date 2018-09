Rui Rio visita zonas afetadas pelo incêndio de Monchique

Print This Post

O presidente do PSD/Monchique, Luís Grade, recebeu na sexta-feira o presidente do partido, Rui Rio, em Monchique. A reunião contou com a presença de dirigentes associativos, produtores agrícolas/florestais e dos presidentes das juntas de freguesia, que fizeram um balanço dos estragos provocados pelo incêndio que deflagrou em Monchique, entre os dias 3 e 10 de agosto.

Depois de ouvir algumas críticas à falta de coordenação no combate ao incêndio, assim como à necessidade de apurar as responsabilidades deste flagelo e à necessidade de um melhor ordenamento florestal, Rui Rio manifestou a sua solidariedade e apoio às populações afetadas pelo incêndio.

O presidente do PSD/Monchique deu a conhecer os vários apoios no âmbito da reposição do potencial produtivo, apelando aos produtores a apresentação de candidaturas ao Programa PDR2020.

De seguida, houve uma deslocação à freguesia de Alferce, onde foram observados os prejuízos ocorridos nessa localidade.

