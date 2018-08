Rui André: “Estamos numa fase de luto e tristeza”

Connect on Linked in

O presidente da Câmara Municipal de Monchique lamenta a “enorme perda” provocada pelo incêndio. “Estamos todos em estado de choque. Há pessoas com a alma destruída, mas também com vontade de reconstruir a sua vida”, revela. Em declarações ao JORNAL DO ALGARVE, Rui André defende que a única forma de resolver este problema é “alterar a paisagem para que haja lugar para as atividades económicas e, ao mesmo tempo, para que as pessoas continuem a morar em ambiente rural”. O autarca afirma ainda que o eucalipto não é o “bicho-papão” da serra de Monchique

A estabilidade emocional dos habitantes das zonas afetadas pelo incêndio está muito abalada e os nervos continuam à flor da pele. A grande preocupação agora é o futuro. Mas, antes, há que contabilizar os prejuízos provocados pelo incêndio, que foram estimados pela autarquia de Monchique na ordem dos 10 milhões de euros.

“Estamos numa fase de luto e tristeza. Depois dos incêndios de 2003, a economia local estava numa fase ascendente. A produção local, o comércio e o turismo estavam a dar bons sinais de crescimento. E os proprietários florestais estavam a começar a lucrar com o investimento nas plantações de eucaliptos, sobreiros e medronheiros. Estamos todos em estado de choque. Vamos ver os efeitos que este incêndio vai ter nas pessoas e na paisagem. Não será fácil. Vejo famílias com a alma destruída, mas também com vontade de reconstruir a sua vida”, desabafa ao JORNAL DO ALGARVE o presidente social-democrata da Câmara de Monchique…

Nuno Couto|Jornal do Algarve