Rota do Petisco passa por 13 concelhos a partir de outubro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A Rota do Petisco regressa a 4 de outubro e, durante um mês, promete trazer o melhor da gastronomia algarvia em cada prato. Na sua oitava edição, esta será verdadeiramente a Rota do Algarve. De Aljezur a Castro Marim, passando por Portimão, 13 concelhos juntam-se à mesa para partilharem as tradições e os segredos da cozinha regional.

A novidade este ano é a participação de Albufeira, Castro Marim, São Brás de Alportel e Tavira, que se juntam assim a Portimão, Lagoa, Silves, Monchique, Lagos, Vila do Bispo, Aljezur, Faro e Olhão nesta odisseis gastronómica.

O número total de estabelecimentos participantes é inédito: 277 restaurantes e pastelarias irão levar até aos amantes dos petiscos ementas especialmente concebidas para este evento, confecionadas e inspiradas nos produtos locais e nos modos de fazer tradicionais.

A receita do sucesso dos anos anteriores mantém-se. Ao apresentar o passaporte da rota num dos estabelecimentos participantes, os visitantes poderão saborear um menu “Petisco” (petisco e bebida) por três euros, ou um menu “Doce Regional” (sobremesa e bebida) por dois euros.

“O passaporte é uma espécie de guia nesta odisseia gastronómica, com todas as informações que precisa saber sobre os restaurantes e as pastelarias que aderiram à Rota 2018”, explicam os promotores, frisando que o valor de um euros pago na sua aquisição reverte na íntegra para o apoio de projetos sociais desenvolvidos por associações locais.

A Rota do Petisco é uma iniciativa da associação Teia D’Impulsos, com o apoio dos municípios participantes e de outras entidades públicas e privadas.

JA