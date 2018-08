Rosa Palma: “O que mais me custou foi ver a falta de comunicação”

Connect on Linked in

A presidente da Câmara de Silves defende que é preciso fazer um “diagnóstico completo” do incêndio para avaliar o que não correu bem e “tirar ilações para o futuro”. Rosa Palma confessa ao JORNAL DO ALGARVE que viveu momentos angustiantes devido às “evidentes” falhas de comunicação durante o combate ao fogo. Segundo a autarca, a situação só não foi mais grave devido ao trabalho de prevenção realizado nos últimos anos

O incêndio que deflagrou na serra de Monchique e se estendeu até ao concelho de Silves foi um dos momentos mais negros da vida de Rosa Palma enquanto autarca. “Vivemos dias difíceis. Mas, felizmente, não há perdas de vidas, nem casas de primeira habitação queimadas”, salienta.

Em declarações ao JORNAL DO ALGARVE, a presidente da câmara eleita pela CDU aponta algumas falhas graves no combate e na coordenação do incêndio. “A falta de comunicação durante o combate às chamas foi muito evidente. O que mais me custou ver foi o sentimento de inoperância perante situações de pessoas que precisavam de ajuda urgentemente e não tinham quem as ajudasse”, refere a presidente da Câmara de Silves, frisando que, “com o calor e o vento que se sentiam, foram criadas as condições perfeitas para que o fogo progredisse muito rápido e chegasse às portas de muitas casas, o que assustou muita gente”…

Nuno Couto|Jornal do Algarve