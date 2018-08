Quatro horas a nadar entre Lagos e Portimão por uma causa

Connect on Linked in

No próximo sábado, dia 1 de setembro, vários atletas vão nadar cerca de quatro horas – entre a Meia Praia, em Lagos, até à Praia da Rocha, em Portimão –, para apoiar a campanha “Amigos na Demência”, da associação Alzheimer Portugal. Com a hora de partida marcada para as 8h30, prevê-se que a equipa de nadadores chegue à meta a partir do meio-dia.

A iniciativa vai contar com o apoio solidário de Susana Novais Santos, campeã portuguesa de natação em águas abertas, que vai fazer a nado, juntamente com um grupo de amigos, esta travessia solidária de cerca de 13 quilómetros.

O objetivo é angariar fundos para a campanha lançada em Portugal, no passado mês de julho. José Carreira, presidente da Alzheimer Portugal, refere que “esta travessia solidária, e o gesto da Susana em particular, são um grande exemplo de como nós, enquanto cidadãos, podemos ser ‘Amigos na Demência’. Basta querermos aprender um pouco mais sobre como é viver com demência e depois transformar essa aprendizagem numa ação (que pode ser pequena ou grande) em favor da pessoa com demência”.

Susana Novais Santos, neurocientista de profissão, é atualmente a única mulher portuguesa que conseguiu efetuar o percurso da ilha das Berlengas até Peniche a nado. Para o próximo desafio, a atleta convidou os nadadores Paulo Sousa, Tomás Metcalfe, Brian Fortune e José Faustino.

JA