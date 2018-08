Produção de vinho algarvio deve atingir recorde em 2019

Connect on Linked in

Apesar da vaga de calor que provocou estragos e perdas significativas na produção de uva em várias regiões do país, os produtores algarvios estão a encarar a próxima vindima com “otimismo”. Depois de um salto na ordem dos 50% verificado no último ano, a produção de vinho no Algarve deverá atingir um novo recorde. “Num futuro próximo, a região poderá produzir mais de 2 milhões de litros por ano”, estima o presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve

No vinho, todos os anos são um recomeço. A poucos dias do início das vindimas, as previsões dos produtores algarvios apontam para que, apesar da vaga de calor registada no mês de agosto, a produção de vinho não será afetada e até deverá atingir um novo recorde, podendo ultrapassar os 1,7 milhões de litros.

Já na campanha anterior (2017/18), o Algarve registou um salto na produção na ordem dos 50%, sendo a região vitivinícola do país que mais cresceu em termos de percentagem do aumento da produção, atingindo os 1,6 milhões de litros. Refira-se que, em 2010, apenas entravam no mercado 500 mil litros.

“A vaga de calor registada no início de agosto causou estragos e perdas significativas na produção de uva em algumas regiões do país, mas não se sentiu de forma significativa na viticultura algarvia, mantendo-se a perspetiva de um novo aumento da produção, situação a confirmar-se com os trabalhos das vindimas para breve”, revela Carlos Gracias, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA).

Em entrevista ao JORNAL DO ALGARVE, o responsável explica que a região algarvia acabou por ser pouco atingida pelo “escaldão”…

Nuno Couto|Jornal do Algarve