Praias da Rocha é a “rainha do Instagram” em Portugal

A Praia da Rocha é, em Portugal, a campeã absoluta dos “hashtags” no Instagram, rede social de partilha de fotos por excelência e que já se tornou no grande barómetro da popularidade dos destinos.

Uma das mais famosas do Algarve, a Praia da Rocha merece o título de “rainha absoluta do Instagram em Portugal”, como lhe chama o Holidu, que destaca ainda as suas “rochas que parecem esculpidas por artistas” e que levaram turistas de vários países a partilhar a praia mais de 62 mil vezes na rede social.

As 10 praias portuguesas mais populares no Instagram estão localizadas sobretudo no Algarve, mas a lista também inclui a Fonte da Telha (quinto lugar), o Portinho da Arrábida (sexto) ou a Praia do Guincho (oitavo).

No segundo lugar ficou a Ponta da Piedade, em Lagos, com mais de 23 mil “hashtags”, seguida da Praia da Luz, também no concelho de Lagos, com mais de 21 mil partilhas. Segue-se, no quarto lugar, a Praia da Marinha, em Lagoa, com o mesmo número de partilhas na rede social. Na sétima posição está a Praia do Camilo, em Lagos, com cerca de 15 mil “hashtags”, enquanto a Praia da Falésia, em Albufeira, e a Praia Dona Ana, em Lagos, ambas com mais de 10 mil partilhas, completam o top 10 das praias portuguesas mais fotografadas pelos turistas e partilhadas no Instagram.

JA