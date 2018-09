Praia da Rocha recebe windsurfistas de elite

Connect on Linked in

A Praia da Rocha vai receber, de 15 a 23 de setembro, o “Portimão Windsurfing World Championships” , que integra no mesmo evento três títulos mundiais de windsurf.

A nata do windsurf mundial nas três classes de topo – Formula Windsurfing, Raceboard e Formula Foil – vai dar espetáculo nas águas da Praia da Rocha. São mais de 100 atletas de 17 países que irão participar nestes mundiais.

Esta competição mundial chega à Praia da Rocha pelas mãos do portimonense Miguel Martinho, de 42 anos, que tem o maior palmarés da modalidade em Portugal, contando com 20 títulos de campeão nacional, três de campeão europeu e um de campeão mundial. A organização está a cargo do Clube Naval de Portimão, em parceria com o município de Portimão, que decidiu reunir as três classes no mesmo campeonato.

Segundo Miguel Martinho, “a ideia foi dar maior visibilidade ao evento e também maior dimensão”. Ou seja, mesmo sem reunirem todas as classes do windsurf – são nove – os mundiais de Portimão já asseguraram um lugar na história desta modalidade.

O evento vai contar nas três classes com atuais campeões do mundo, campeões da Europa, medalhados olímpicos e figuras incontornáveis como o português João Rodrigues, detentor de um currículo impressionante e que, aos 46 anos, acabou de se sagrar campeão do mundo na classe Raceboard.

O próprio Miguel Martinho, campeão nacional de Formula Windsurfing pela vigésima vez, é um dos favoritos para a conquista do título mundial na classe.

Assim, a partir do dia 15 e até dia 23 de setembro, o horizonte de Portimão vai-se encher de velas, proporcionando um espetáculo único aos muitos veraneantes que ainda enchem os areias da Praia da Rocha.

