Portimão recebe a Elite Cup de hóquei em patins

Connect on Linked in

Realizou-se esta quarta-feira, dia 12 de setembro, em Portimão, a apresentação da edição deste ano da Elite Cup e o sorteio dos quartos-de-final.

O evento contou com a presença dos jogadores Pedro Gil (Sporting), Valter Neves (Benfica), Pedro Mendes (Valongo), Nuno Santos (Juventude de Viana), Ivo Silva (Tomar) e Vasco Luís (Turquel), assim como de Rui Carvalho, presidente da Associação Nacional de Clubes de Patinagem, de Teresa Mendes, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Portimão, e Rui Mateus, presidente da Associação de Patinagem do Alentejo, que abordaram a realização da primeira edição que se realiza em Portimão, depois de duas edições em Coimbra.

Para lá da apresentação, realizou-se o sorteio dos jogos dos quartos-de-final, que ditou que o Sporting defrontará o Turquel, o Benfica terá pela frente o Paço de Arcos, a Oliveirense medirá forças com o Tomar, e o Valongo jogará com a Juventude de Viana a passagem às meias-finais.

Os quartos-de-final realizam-se a 28 de setembro, seguindo-se as meias-finais a 29 e a final, com transmissão em direto na TVI24 – que transmitirá também uma das meias-finais – a 30.

Pese o modelo de eliminatórias, a Elite Cup, que também serve de preparação para a exigente temporada que se avizinha, garante sempre três jogos a cada uma das equipas.

Nas edições anteriores venceram o Sporting, em 2016, e Benfica, vencedor em 2017 e detentor do troféu.

Muda o palco

No decorrer da apresentação e sorteio da Elite Cup, foi dada a conhecer a mudança do palco dos jogos. Devido a complicações logísticas, não foi possível garantir o necessário piso para o Portimão Arena e a Elite Cup ocupará o pavilhão gimnodesportivo de Portimão, requalificado em 2016.

Calendário

Sexta-feira, 28 de setembro

14h00: Sporting CP vs HC Turquel

16h00: SL Benfica vs CD Paço de Arcos

18h00: UD Oliveirense vs SC Tomar

20h00: AD Valongo vs A Juv. Viana

Sábado, 29 de setembro

13h00: Vencido #2 vs Vencido #3

15h00: Vencido #1 vs Vencido #4

17h00: 1ª meia final – Vencedor #2 vs Vencedor #3 – TVI24

19h00: 2ª meia final – Vencedor #1 vs Vencedor #4

Domingo, 30 de setembro

9h00: 7º e 8º – Vencido #5 vs Vencido #6

11h00: 5º e 6º – Vencedor #5 vs Vencedor #6

13h00: 3º e 4º – Vencido #7 vs Vencido #8

15h00: Final – Vencedor #7 vs Vencedor #8 – TVI24

JA