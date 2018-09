Print This Post

O município de Portimão está na rota do “Tourism Up”, um programa que tem como objetivo valorizar e apoiar projetos turísticos inovadores e promover os produtos regionais.

“Trata-se de um programa de aceleração de âmbito nacional, desenhado para apoiar projetos de empreendedorismo nas áreas do turismo e promoção de produtos endógenos”, explicam os promotores, frisando que no dia 25 de setembro realiza-se uma “oficina de seleção”, nas instalações da Start Up Portimão, junto ao autódromo, onde será escolhido um projeto finalista que terá acesso a este programa de aceleração, que irá decorrer entre 19 de novembro e 12 de dezembro.

Além da valorização de produtos locais, “o Tourism UP vem apoiar os empreendedores que pretendam modernizar um negócio de família e profissionais do setor turístico/agroalimentar que pretendam transformar os recursos endógenos das suas regiões em produtos turísticos competitivos e inovadores, contribuindo para o desenvolvimento territorial”, salientam os responsáveis deste programa, que é promovido pelos “Territórios Criativos” e o Turismo de Portugal, em parceria com o município de Portimão.

O “Tourism UP” disponibiliza cinco mil euros em prémios monetários e tem desde já abertas as candidaturas.

A cidade de Portimão vai ainda receber um dos “bootcamps” que compõem este programa, a realizar na StartUp Portimão, no dia 23 de novembro.

