Plataforma continua a apoiar vítimas do incêndio de Monchique

A Plataforma Ajuda Monchique continua a contribuir para ajudar as vítimas do incêndio de Monchique. A pedido da autarquia local, a plataforma formada por um grupo de cidadãos de Monchique – e que tem estado ao lado da câmara na linha da frente do apoio aos que sofreram mais perdas neste incêndio – mudou recentemente de instalações, passando da escola Manuel de Nascimento, para a Rua Serpa Pinto, em frente à GNR, onde funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h00.

A Plataforma Ajuda Monchique realça que continua a prestar apoio às populações afetadas no incêndio, nomeadamente ao nível dos “serviços de informação e encaminhamento, coordenação de iniciativas de voluntariado, água potável e rega, limpeza de espaços domésticos, entrega de eletrodomésticos e mobílias (em parceria com a associação Espiral de Vontades) e estabilização dos solos (em parceria com a associação A Nossa Terra), assim como a ligação de diferentes doadores com as vítimas do incêndio”.

Entretanto, todos os donativos em bens alimentares, higiene pessoal e de primeira necessidade foram entregues à Câmara de Monchique, cabendo a esta a gestão e distribuição dos bens.

A partir de agora, a plataforma solicita que as doações em bens alimentares e de higiene pessoal sejam dirigidas à câmara municipal. Todos os outros bens (ferramentas, eletrodomésticos, mobílias, material de irrigação, etc.) continuarão a ser recebidos e geridos pela Plataforma Ajuda Monchique.

Por outro lado, a Câmara de Esposende disse que vai doar 7.380 euros, correspondente ao custo de um espetáculo de fogo de artifício que foi cancelado devido ao risco de incêndios. Em comunicado, a Câmara de Esposende refere que o objetivo é ajudar a fazer face aos prejuízos causados pelos incêndios que assolaram a região algarvia.

JA