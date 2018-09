Património: Audioguias ajudam cidadãos com necessidades especiais a descobrir Castro Marim

Connect on Linked in

A empresa municipal NovBaesuris lançou no mês de agosto o projeto “À descoberta de Castro Marim com Audioguias”. O visitante é convidado a efetuar uma viagem para descobrir o património cultural e natural da vila, tendo como ponto de partida o Mercado Local.

Este novo produto turístico de Castro Marim, apoiado nas novas tecnologias e no uso de dispositivos eletrónicos e digitais com recurso à voz, permite aos visitantes aceder a informação relevante sobre a História, património edificado e natureza locais. Os conteúdos difundidos pelos audioguias estão disponíveis em português, espanhol, Inglês e francês.

A iniciativa privilegia o acesso de pessoas com necessidades especiais através da locução dos conteúdos em audiodescrição para que os visitantes cegos ou com reduzida capacidade de visão possam usufruir desta experiência na companhia de familiares e amigos. Os visitantes com dificuldades auditivas e utilizadores de aparelhos auditivos podem ainda usar adaptadores especiais para seu maior conforto. Para o público surdo também existem uma versão em língua gestual portuguesa e gesto internacional.

“À descoberta de Castro Marim com Audioguias” oferece aos visitantes duas dezenas de pontos de grande interesse turístico do património da vila de Castro Marim, nomeadamente o Castelo e o Forte de São Sebastião, ambos monumentos nacionais, assim como do Mercado Local/Posto de Turismo, Salina Félix e Colina do Revelim de Santo António (Centro de Interpretação do Território e Ermida de Santo António).

Os audioguias têm o preço de aluguer de 4 euros por equipamento ou 3,5 euros por três ou mais equipamentos, sendo o aluguer gratuito para os cidadãos com necessidades especiais. O preço do aluguer inclui a entrada do visitante no Castelo da vila.