Os portugueses não resistiram à mesa de Albufeira

A Mesa de Albufeira e Olhos de Água é uma das vencedoras do concurso 7 Maravilhas à Mesa, cuja final decorreu no passado domingo, na Praça dos Pescadores, em Albufeira.

A ementa vencedora de Albufeira destacou-se pelos produtos com forte ligação ao mar e ao campo algarvio. Os ouriços-do-mar, a cataplana de peixe e as famosas laranjas do Algarve foram os produtos-estrela desta mesa. Para acompanhar, a sugestão recaiu em dois vinhos da Adega do Cantor.

A candidatura Albufeira e Olhos de Água passa assim a integrar a lista das “7 Maravilhas à Mesa” do país, juntamente com Monção, Lages do Pico, Vila Real, Terras de Chanfana, Bairrada ao Mondego e Mirandela.

“Esta é a prova que Albufeira, e o Algarve, são mais do que sol e praia. Temos uma gastronomia única que nos diferencia e nos orgulha”, referiu o presidente da câmara, José Carlos Rolo, acompanhado pelo padrinho da mesa, Manuel Marques, após receberem o troféu das 7 Maravilhas…

