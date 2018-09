Os dois campeões do mundo de pesca submarina são algarvios

Connect on Linked in

Jody Lot (Portimão) e Teresa Duarte (Vila do Bispo) sagraram-se campeões do mundo de pesca submarina, no passado fim de semana, em Sagres. O JORNAL DO ALGARVE falou com o presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, Ricardo José, e com o selecionador nacional de pesca submarina, Rui Torres, sobre este resultado histórico dos atletas algarvios e da seleção nacional

Os mergulhadores algarvios Jody Lot e Teresa Duarte foram decisivos na conquista do campeonato do mundo de pesca submarina para a seleção portuguesa.

Os atletas de Portimão e de Vila do Bispo, respetivamente, sagraram-se campeões do mundo de pesca submarina na 31ª edição do Campeonato do Mundo de Pesca Submarina e na I Taça do Mundo de Pesca Submarina Feminina, que decorreu, no passado fim de semana, em Sagres…

Nuno Couto|Jornal do Algarve