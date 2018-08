“Os Anjos” na Festa do Banho 29 em Lagos

Connect on Linked in

A banda composta pelos irmãos Sérgio e Nelson Rosado vão atuar na Festa do Banho 29, no dia 29 de agosto, em Lagos. A festa decorre no Cais da Solaria (cidade) e na Avenida dos Pescadores (Luz), com entrada gratuita.

Este é um evento organizado todos os anos pela Câmara de Lagos como forma de relembrar e reviver esta tradição. “Esta é uma festa que se transformou, há muito, numa manifestação de caráter popular já enraizada na cultura lacobrigense, sendo um dos principais eventos do município”, destaca a autarquia, que prepara para este dia um programa recheado de animação musical, animação de praia, comes e bebes, artesanato e doçaria regional. Também não vão faltar o concurso de trajes de banho antigos e o obrigatório banho noturno.

Este ano, a programação integra igualmente uma componente de sensibilização ambiental materializada no “Cortejo por Amor ao Mar e à Terra: por uma cultura limpa e sustentável em Portugal”, promovida pela AORCA – Associação de Observação, Regeneração e Criatividade na Atualidade, e que pretende ser uma ação simbólica contra a prospeção de petróleo na Costa Vicentina.

Também na Praia da Luz a Festa do Banho 29 vai animar esta vila de Lagos, estando a sua organização a cargo do Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense. Entre as 21h00 e as 3h00, está prometida muita animação musical, com Humberto Silva e DJ Toby One. Aqui, a entrada também é livre.

JA