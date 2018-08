O fogo não dá tréguas em Monchique

Connect on Linked in

Mais de 700 bombeiros estão a combater o fogo que deflagrou na sexta-feira, às 13h32, numa zona de mato conhecida como Pedra da Negra, na serra de Monchique. Esta manhã, o fogo ainda avançava em duas frentes na serra algarvia, numa zona de matos e eucaliptos.

Cerca de 190 viaturas (de várias corporações do Algarve, mas também de várias outras regiões do país) e onze meios aéreos estão no local para tentar dominar o incêndio, que está ainda a lavrar em zonas de difícil acesso e declives acentuados. Os bombeiros tentam controlar as chamas antes da hora do pico do calor e do aumento da intensidade do vento.

O comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, Vaz Pinto, adiantou há pouco minutos que “a grande preocupação neste momento é a segurança das populações e dos bombeiros”. O coordenador das operações de combate a este incêndio também disse que está confiante que o fogo possa ser dominado nas próximas horas.

Durante a noite, foi ativado o Plano Municipal de Emergência e está também a ser prestado apoio social a pessoas que foram retiradas das suas casas por precaução. Segundo a Proteção Civil, as chamas obrigaram à deslocação de cinco pessoas do sítio das Taipas, durante a manhã de sexta-feira, logo no início do incêndio, e de 15 habitantes da localidade da Foz do Carvalhoso, durante a noite, como medida de prevenção.

Não há notícia de que o fogo tenha causado vítimas.

Há apenas registo de nove feridos ligeiros, oito bombeiros e um operacional da agência florestal Afocelca, devido a situações de “exaustão e insolação” relacionadas com “o esforço e as elevadas temperaturas que se fazem sentir”, informou Abel Gomes, numa conferência de imprensa ao final do dia de ontem.

Já esta manhã, o comandante do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro referiu que estes feridos já estão recuperados.

Este é o segundo incêndio na serra de Monchique no espaço de menos de 24 horas, depois de na quinta-feira, às 16h47, ter deflagrado um incêndio numa zona rural conhecida como Portela das Eiras, que chegou a ser combatido por 113 operacionais, 37 veículos e seis meios aéreos. Este fogo foi dado como dominado duas horas depois.

Recorde-se que, esta semana, Monchique, e quase todo o país, está em risco extremo de incêndio, devido também à onda de calor que atinge Portugal.

JA