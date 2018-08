Natação: Vem aí mais uma travessia do rio Guadiana

Connect on Linked in

No próximo sábado, dia 1 de setembro, o rio Guadiana voltará a acolher a 31ª edição da travessia de natação. Este ano, os nadadores vão partir do porto de recreio de Vila Real de Santo António, às 16h00 (hora portuguesa), coincidindo com a final da maré alta, a fim de facilitar a travessia aos nadadores. A meta estará instalada no porto de recreio de Ayamonte, a uma distância de 2100 metros.

A prova está limitada a 250 nadadores, selecionados por ordem de inscrição. Refira-se que não são admitidas inscrições no dia da prova.

A organização está a cargo das autarquias de Ayamonte e de Vila Real de Santo António e do Grupo Desportivo Pic-Nic, contando com a colaboração da Associação Naval do Guadiana, Clube Náutico de Isla canela, entre outras entidades.

