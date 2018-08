Morreu José Louro, homem do teatro e da cultura do Algarve

Connect on Linked in

.

José Louro, figura incontornável do teatro e da cultura no Algarve, faleceu esta sexta-feira vítima de doença prolongada.

“O percurso de vida, bem como a sua participação cívica e cultural foram um relevante testemunho que deixará em todos os que com ele conviveram, e com ele interagiram, um sentimento de tristeza que só será superado pelo legado que nos deixa”, referiu a diretora regional de Cultura do Algarve, Alexandra Gonçalves.

A ação e intervenção no âmbito do ensino, mas também da juventude e do associativismo, mobilizou jovens e marcou a história do teatro no Algarve, tornando-se numa referência inquestionável da educação pela arte na região.

Esteve ligado à criação de várias companhias de teatro, entre as quais a ACTA, Al-Masrah e SIN-CERA.

O seu papel enquanto programador no Teatro Lethes e, posteriormente, no Teatro Municipal de Faro, foi outra das tarefas que desempenhou e onde também deixou a sua marca para o desenvolvimento cultural do Algarve.

A atribuição do Prémio Maria Veleda em 2016, pela Direção Regional de Cultura do Algarve, “confirmou o reconhecimento pelos pares do seu papel como ‘Homem da Cultura’ pelo seu percurso cultural e cívico onde foi protagonista com intervenções particularmente relevantes e inovadoras para a Cultura da região”, destaca, ainda, Alexandra Gonçalves.