Monte Gordo: Quim Barreiros na Festa da Senhora das Dores

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O artista português Quim Barreiros vai animar este ano as Festas em Honra de Nossa Senhora das Dores, em Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António. Quim Barreiros sobe ao palco no dia 9 de setembro, às 22h00, para proporcionar uma noite divertida e cheia de boa disposição a todos os residentes e visitantes, trazendo até Monte Gordo alguns dos seus maiores sucessos para fechar em grande aquela que é uma das mais carismáticas festas do Algarve.

O cantor e músico popular é o nome mais sonante de um programa que prevê ainda muita animação musical, dança, desporto e, claro, festividades religiosas, das quais se destaca a procissão, o ponto alto das festas, que inclui cortejos em terra e no mar.

“Esta procissão religiosa é marcada por um cariz muito característico, já que a celebração percorre o areal da praia de Monte Gordo, sendo acompanhada não só por centenas de fiéis e turistas, mas também pelos barcos de pesca que, com as suas buzinas, anunciam a passagem do cortejo religioso”, frisa a Câmara de Vila Real de Santo António.

A encerrar o cartaz, à meia-noite, segue-se o tradicional fogo de artifício, que iluminará a avenida marginal de Monte Gordo, junto à praia.

A festa em honra de Nossa Senhora das Dores é organizada pela Câmara Municipal de VRSA e pela Junta de Freguesia de Monte Gordo. Conta com o apoio da empresa municipal VRSA SGU, da Associação de Pescadores Santo António de Arenilha e da Associação de Pesca Artesanal da Baía de Monte Gordo.

JA