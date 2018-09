Monchiquense acaba com o futebol sénior

O último reduto da serra algarvia que se mantinha a participar em provas oficiais de futebol 11, decidiu extinguir o futebol sénior. “Os órgãos sociais do Juventude Desportiva Monchiquense, reunidos em plenário no passado dia 29 de agosto, deliberaram desistir de participar no campeonato distrital de seniores da 2ª divisão, em virtude do atraso das obras de recuperação do parque desportivo, com particular enfoque para o campo sintético”, informa a direção do clube, frisando que a situação existente não garante as condições mínimas para que se arranque com treinos, pré-época e a subsequente participação na prova oficial.

Estas dificuldades vieram acentuar ainda mais a já considerável dificuldade de constituição de equipa, “por motivo da condição periférica de Monchique, concelho que cada vez mais tem menos habitantes e, por conseguinte, menos jovens”.

A direção do Juventude Desportiva Monchiquense sublinha que as obras no parque desportivo são da responsabilidade do município de Monchique, alegando que, em abril de 2018, “o presidente da câmara comprometeu-se que o município iria assumir as obras de recuperação do equipamento”. Porém, as obras ainda não arrancaram.

“Em virtude de não ser o proprietário efetivo do parque desportivo e dado não existir outro campo na área do concelho, o Monchiquense viu-se na circunstância de desistir do campeonato de seniores e de entender condicionada a participação nas provas oficiais dos escalões juniores. Desta forma, fecha-se uma porta, que dificilmente voltará a abrir-se”, lamenta a direção do clube serrano.

JA