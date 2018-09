Milhares de achados arqueológicos impressionam em Lagos

Connect on Linked in

Foram descobertos importantes vestígios arqueológicos no Monte Molião, às portas da cidade de Lagos, sendo que alguns datam do século IV a.C., ou seja, têm mais de 2400 anos. Os arqueólogos estão impressionados com o “notável estado de conservação” deste sítio arqueológico, onde já foram descobertas “milhares de peças” que vão permitir conhecer melhor o passado da região

O município de Lagos promoveu uma nova campanha arqueológica no Monte Molião, uma pequena colina que está localizada na margem esquerda da foz da ribeira de Bensafrim (junto ao Pingo Doce à saída da cidade).

Este local corresponde à antiga Lacobriga, uma antiga povoação normalmente identificada como a antecessora da atual cidade de Lagos. Desde 2007, que este sítio arqueológico tem vindo a ser estudado e alvo de campanhas arqueológicas por parte da autarquia e do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (Uniarq), que já resultaram na descoberta de vários importantes achados, desde o período pré-histórico até ao domínio romano.

A 10ª campanha de escavações arqueológicas no Monte Molião decorreu entre os passados dias 16 de julho e 28 de agosto, tendo sido integralmente financiada pela Câmara Municipal de Lagos, ao abrigo de um protocolo que une esta autarquia algarvia à Faculdade de Letras de Lisboa.

“Os resultados obtidos revelam-se da maior importância para a compreensão da presença romana no litoral sul do atual território português e o estudo detalhado dos milhares de peças que esta campanha proporcionou, devidamente associados aos respetivos contextos, que se iniciará neste mês de setembro, permitirá novas leituras sobre a romanização da área de Lagos, em particular, e do Algarve, em geral”, sublinham os investigadores…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 13 DE SETEMBRO)

NC|JA