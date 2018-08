Melhor torneio de futsal do mundo joga-se em Portimão

Connect on Linked in

Nos próximos dias 25 e 26 de agosto, o Portimão Arena será palco da terceira edição do Record Masters Cup Futsal.

Sporting, Benfica, Movistar Inter e Magnus Futsal são os clubes participantes neste que é considerado o melhor torneio de futsal do mundo.

Ricardinho e Falcão, os melhores jogadores do mundo da modalidade, vão estar frente a frente e espalhar magia em campo.

Está assim confirmada uma constelação de estrelas no Algarve, com a presença de muitos dos melhores jogadores do mundo do futsal, com destaque para o melhor jogador do mundo, Ricardinho.

O preço dos bilhetes é de cinco euros por cada jogo.

JA