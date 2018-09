Mazgani atua no Teatro Mascarenhas Gregório

Connect on Linked in

Mazgani estará em Silves no dia 5 de outubro. Atuará no Teatro Mascarenhas Gregório, pelas 21h30, sendo convidado de mais uma edição da rubrica “Lado B”.

Mazgani, conhecido músico e compositor de Lisboa, com uma presença carismática no palco, lançou o seu primeiro álbum “Canção do Novo Coração”, em 2007, com o qual foi aclamado pela crítica. Ao longo de 11 anos tem vindo a desenvolver e a lançar vários álbuns, tanto em Portugal como no resto da Europa. Em 2012, o compositor dirigiu a trilha sonora original para a adaptação teatral de “Puntila e o seu homem Matti”, de Bertolt Brecht, uma das produções mais bem-sucedidas em Portugal em muitos anos, vencedora de vários prémios, incluindo o “SIC Globo de Ouro”.

“The Poet’s Death” é o novo álbum de originais de Mazgani, editado a 29 de setembro de 2017 e com entrada direta para o 13º lugar no top de vendas nacional.

Os ingressos para este espetáculo têm um custo de oito euros, podendo ser adquiridos no Museu Municipal de Arqueologia de Silves e na Casa-Museu João de Deus, em São Bartolomeu de Messines.

